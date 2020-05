Alfa Romeo 6C Sport Berlina Pininfarina, una delle più belle di sempre

La bellezza è chiaramente un fatto soggettivo, ma oggettivamente non si può che ammettere che questa Alfa Romeo 6C 2500 Sport Berlina Pininfarina rappresenti un oggetto straordinario di enorme bellezza. Si può dire però che questa splendida berlina sportiva, realizzata da Pininfarina in soli 17 esemplari, rappresentava all’epoca una vettura nata dalle ceneri di un modello ormai obsoleto. Con lo stabilimento del Portello distrutto dalle bombe della guerra, l’Alfa Romeo stentava a ripartire, almeno fino al 1946. Inevitabilmente, col Biscione che si preparava ad un passaggio produttivo che avrebbe dato vita alla 1900, non si poteva fare altro che utilizzare le vecchie basi della 6C che nel loro periodo più roseo avevano goduto di un grande successo. La 6C difatti aveva debuttato nel 1939.

Sebbene la vettura potesse quindi apparire obsoleta sotto certi aspetti, rimase uno straordinario oggetto di culto, ricercatissima dai collezionisti e dalla linea incredibilmente unica ed elegante.

Elementi di lusso

Non dimentichiamo, anche se stava invecchiando (la variante del 2443cc del motore apparve per la prima volta nel 1938, con piccole iterazioni risalenti al 1927) la 6C fu provata innumerevoli volte dalle competizioni durante i giorni di gloria che vedevano l’Alfa Romeo tra le più agguerrite protagoniste. La 6C 2500 doveva essere l’ultima evoluzione da strada di questa formidabile famiglia e, con un certo numero di telai inviati a carrozzieri come Touring e Pininfarina negli immediati anni del dopoguerra, doveva realizzarsi un canto del cigno degno di nota.

Prodotta stanziando grosse cifre (nel 1950 costò oltre 3.500.000 di lire), l’Alfa Romeo 6C Sport Berlina Pininfarina era una vera vettura di lusso con elementi interni in pelle, componenti torniti a macchina e finiture in alluminio. Ma soprattutto è stata la bellissima carrozzeria quattroporte, che ha tratto chiaramente ispirazione dal prototipo della coupé Bentley MK VI Cresta che il carrozziere aveva recentemente completato.

L’Alfa Romeo 6C 2500 Sport Berlina Pininfarina vantava sospensioni indipendenti su tutte le ruote, freni di grande efficacia e sterzo con demoltiplicazione diretta oltre alla leva del cambio posizionata proprio sulla colonna dello sterzo. La vettura aveva ora una cilindrata leggermente aumentata e grazie ad una migliore impostazione aerodinamica superava i 156 km/h di velocità massima.

Linee sportive per una berlina

In qualche modo, Pininfarina era riuscito a mantenere un equilibrio perfetto fra eleganza e sportività quando ha impostato la fisionomia della coupé fastback sulla berlina a quattro porte: a memoria non si ricorda una vettura di tale bellezza, dotata di una forma simile su una tre volumi eseguita poi con questa tipologia di grazia ed equilibrio. In effetti, la Sport Berlina iniziò a caratterizzare un’intera generazione di berline da famiglia negli Anni ’50, trasmettendo il suo design non solo alle future Alfa Romeo, ma anche alle grandi berline Wolsely e Riley dell’epoca. L’Alfa Romeo 6C 2500 Sport Berlina Pininfarina ha anche vinto il Grand Honorary Award al Concorso d’Eleganza del Lido di Venezia del 1950 e rappresenta perfettamente come Pininfarina è sempre stata in grado di interpretare il tema della berlina sportiva in modo classico, semplice e sobrio.

Combinando uno stile perfettamente influenzato dall’aerodinamica con la massima evoluzione di un motore da gara e l’arte perduta della vera carrozzeria su misura, l’Alfa Romeo 2500 Sport Berlina di Pininfarina rappresenta una vettura dal sapore straordinario. Aggiungete a ciò la sua rarità (oggi sono noti solo 17 esemplari, come si diceva) e il blasone delle 6C agli eventi come i concorsi livello mondiale, e la tentazione diventa presto allettante. Senza dimenticare che può essere perfetta per tutta la famiglia.