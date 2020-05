Binotto: “Con Carlos Sainz possiamo vincere”

Il caposquadra del team di Formula 1 Ferrari Mattia Binotto ha dichiarato di ritenere che Carlos Sainz sarà in grado di “crescere” insieme al nuovo compagno di squadra Charles Leclerc nel 2021 e che con lui a bordo la squadra può vincere. Sainz ha firmato un accordo di due anni con la Scuderia giovedì per sostituire Sebastian Vettel in uscita. La mossa ha scatenato alcuni frenetici giorni di movimenti, con Daniel Ricciardo che si è poi trasferito a McLaren a seguito della partenza di Sainz.

Giovedì al Motor Valley Fest di Modena, Binotto ha riflettuto sulla sua nuova acquisizione. Ha detto: “Sainz è una grande aggiunta. È molto intelligente. Giovane, molto giovane, ma ha partecipato a cinque stagioni di Formula 1 in passato. “È un pilota forte e affidabile che raccoglie molti punti del campionato durante le gare e credo che, per noi, sia un grande pilota da abbinare al puro talento di Charles Leclerc in modo che possa crescere e vincere”. Il futuro di Vettel deve ancora essere annunciato e non è chiaro se l’ex campione del mondo rimarrà nello sport o se sceglierà di ritirarsi.

