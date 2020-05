Marko elogia la Ferrari: “Avere Sainz è una cosa positiva”

Carlos Sainz ha corso per tre anni per Toro Rosso. Secondo Helmut Marko, Sainz avrebbe sicuramente corso per la Red Bull se Max Verstappen non fosse stato presente. “Primo, Carlos è un bravo ragazzo. Inoltre, è intelligente e veloce “, ha detto Marko a La Gazzetta Dello Sport. Il consulente Red Bull ricorda i momenti in cui decise di concedere a Sainz il permesso di recarsi alla Renault (prestito) e alla McLaren.

Secondo Marko, la Ferrari ha fatto una buona scelta con Sainz in sostituzione di Sebastian Vettel. “Sono convinto che questo farà bene alla Ferrari”, ha detto l’austriaco 77enne. “Se vuole diventare un pilota vincente, dovrà anche affrontare sfide difficili, come la rivalità con Charles Leclerc.”

Marko è convinto delle qualità di Sainz, ma perché la Red Bull non ha cercato di riportare indietro Sainz? “Proprio perché abbiamo Max. La nostra politica è quella di avere un pilota numero uno con una buona spalla,” ha spiegato Marko. L’ex pilota di Formula 1 ha anche indicato nell’intervista di avere frequenti contatti con Sebastian Vettel. “Questo è almeno una volta al mese. Rimane un pilota di talento e di grande successo. Vuole continuare o no? Cordialmente, non lo so. La soluzione è nella tua testa ”, ha concluso.

