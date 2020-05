Windsor: “Leclerc non vorrebbe mai Ricciardo nell’altra macchina”

Il giornalista esperto di Formula 1, Peter Windsor discute sul suo account YouTube le scelte di Ferrari, McLaren, Carlos Sainz e Daniel Ricciardo. Spiega chiaramente perché Ricciardo non ha avuto la possibilità di andare alla Ferrari. “Carlos sta facendo davvero un ottimo lavoro” , ha detto Windsor. “L’anno scorso ha avuto pochi incidenti. Penso che sia un pilota reattivo. E penso che se è intelligente, andrà in Ferrari e penserà che non dovrà mai superare Charles Leclerc” , dice Windsor. “Quello che farà sarà concentrarsi sulla gara, su quello che ha fatto negli ultimi dodici mesi, che è guidare bene con un ritmo che funziona dato tutte le variabili che entrano gioca e sarà bravo in questo perché, come ho detto, non è affatto stupido. Ed è così che andrà in Ferrari.”

Quindi Windsor parla di Daniel Ricciardo, che ha annunciato che guiderà per la McLaren dal 2021. “Sono sicuro che in fondo sperava di avere un’opportunità in Ferrari, ma come dico da molto tempo, non c’è modo che Charles Leclerc possa dire: “Sì, sono felice di avere Daniel nell’altra macchina”. “Per me Daniel ha commesso un errore fondamentale nel lasciare la Red Bull quando lo ha fatto perché era ancora in grado di battere Max Verstappen. Daniel e McLaren hanno molto da dimostrare” , ha concluso Windsor.

