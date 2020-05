Maserati FRoma: la supercar che unisce il meglio dei due brand

Ferrari e Maserati sono fra le case automobilistiche italiane più apprezzate sia in Italia che nel resto del mondo. Sarebbe sicuramente fantastico se i due marchi unissero le forze e lavorassero assieme su un’auto sportiva, combinando il meglio che hanno da offrire in questo momento.

Il risultato sarebbe sicuramente interessante e potrebbe diventare l’auto sportiva per eccellenza. Fino a quando ciò non accadrà, l’unica cosa che possiamo fare è semplicemente immaginare come sarebbe un modello del genere. L’artista Carlos Martinez ha pubblicato su Behance un progetto digitale chiamato Maserati FRoma.

Maserati FRoma: il concept che fonde perfettamente la GranTurismo e la Roma

Come suggerisce il nome, abbiamo di fronte un veicolo che è il risultato di un mix del Tridente e del cavallino rampante. Nello specifico, il concept mostra una combinazione di una Maserati GranTurismo e una Ferrari Roma.

Martinez ha utilizzato le giuste parti di ciascuna delle due auto per fonderle in un unico veicolo davvero singolare. Allo stesso tempo, però, la Maserati FRoma mantiene lo stile distintivo di entrambi i brand italiani. Ad esempio, la grande griglia che domina la parte anteriore proviene dal cavallino rampante mentre le prese d’aria laterali da Maserati.

Se ciò non bastasse, questo mix ha parecchio senso in quanto la Gran Turismo e la Roma hanno una caratteristica in comune: il motore Ferrari F136 V8. Questo era stato precedentemente utilizzato sulla Maserati GranTurismo e sulle Ferrari California, Portofino e Roma.