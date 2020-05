Sainz: “Sono entusiasta del mio futuro alla Ferrari”

Carlos Sainz sarà un pilota della Ferrari a partire dalla stagione 2021. Lo spagnolo arriva nella casa italiana dopo una stagione di consolidamento alla McLaren. Il salto in Scuderia è la ricompensa per una lunga strada di duro lavoro e lotta contro grandi rivali. Sainz vestirà di rosso della stagione 2021. Il pilota di Madrid accompagnerà Charles Leclerc in Ferrari, formando una delle coppie più giovani nella storia del marchio di Maranello.

Carlos Sainz si è detto molto felice di guidare per la Scuderia Ferrari nel 2021

“Sono molto felice di guidare per la Scuderia Ferrari nel 2021 e sono molto entusiasta del mio futuro con la squadra”, ha dichiarato Carlos Sainz dalla sua casa di Madrid dopo aver annunciato il suo trasferimento in Ferrari. Lo spagnolo ha ancora una stagione davanti con la McLaren in cui deve confermare i buoni risultati del 2019 e prepararsi per la sfida Ferrari: “Ho ancora un anno importante davanti alla McLaren e non vedo l’ora di correre con loro in questa stagione”, ha spiegato.

Sainz è attualmente confinato nella sua casa di Madrid. Oltre ad aver chiuso la firma con scuderia italiana,si sta allenando fisicamente e mentalmente per la stagione 2020. Molto probabilmente vedremo Sainz vestito con i colori della Ferrari nei test post-gara di Abu Dhabi del 2020 se la pandemia di coronavirus non impedirà la celebrazione di questo Grand Prix. Sarà il sesto spagnolo a salire su una macchina de “Il Cavallino Rampante”.

