Riaprono le Officine Classiche di FCA Heritage

Ritornano, in completa sicurezza, le attività di FCA Heritage nel comprensorio torinese di Mirafiori: dalla certificazione delle auto storiche ai servizi di assistenza tecnica e manutenzione, fino al restauro integrale. Ovviamente le Officine Classiche applicheranno il protocollo di sicurezza e salute, elaborato dal Gruppo FCA con l’aiuto del virologo Roberto Burioni, già in vigore in tutte le realtà italiane di FCA – dagli stabilimenti alle concessionarie – e che ricalca quanto già definito dall’accordo siglato il 9 aprile tra FCA e le Organizzazioni Sindacali Nazionali.

Nelle Officine Classiche i possessori di vetture storiche Alfa Romeo, Fiat, Lancia ed Abarth possono trovare competenze e standard qualitativi unici a disposizione della loro passione. Infatti, lo stesso team che si prende cura della collezione FCA è a disposizione dei clienti privati, con servizi che vanno dalla semplice manutenzione – compresa quella di modelli “racing”, che necessitano di verifiche specifiche prima di scendere in pista – al restauro completo: dalla diagnosi al ripristino degli interni, dalla riparazione dei singoli componenti meccanici ed estetici fino al collaudo finale.

Oltre agli interventi di restauro e riparazione, nelle Officine Classiche verranno riprese le attività legate alla “Certificazione di autenticità”. Dopo aver analizzato in dettaglio i particolari della vettura storica in esame ed averne verificato i dati di produzione e le specifiche tecniche presso gli archivi aziendali, FCA Heritage attesta l’autenticità dell’auto d’epoca, evidenziandone il valore.

Per ottenere la certificazione, ogni auto passa attraverso un rigoroso processo di controllo e valutazione, effettuato dal team di esperti di FCA Heritage, che verifica l’autenticità della vettura e dei suoi componenti, e il funzionamento delle principali parti meccaniche. La Certificazione di Autenticità è disponibile per le auto classiche dei Brand Alfa Romeo, Fiat, Lancia e Abarth e – qualora il cliente lo preferisse – l’attività di analisi della vettura storica può essere eseguita anche a domicilio, in completa sicurezza.