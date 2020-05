Dodge Viper SRT-10 da oltre 1100 CV drifta al Goodwood Festival of Speed

Nel 2003, Dodge decise di sottoporre a un restyling la Viper con l’aiuto di SRT (Street and Racing Technology) che si occupa di sviluppare vetture più potenti per il gruppo. Da questa idea nacque la nuova Dodge Viper SRT-10 che a livello estetico ottenne diverse novità rispetto alla precedente generazione.

Infatti, sia la parte meccanica che il design furono aggiornati con una carrozzeria nuova e più spigolosa. Sotto il cofano fu implementato un propulsore V10 da 8.3 litri ad iniezione elettronica diretta multipoint capace di sviluppare una potenza di oltre 500 CV a 5600 g/min e 712 nm di coppia massima a 4250 g/min.

Dodge Viper SRT-10: il pilota Dean Kearney si diverte alla guida di un esemplare da oltre 1000 CV

Secondo le informazioni ufficiali fornite dalla casa automobilistica americana, la sportiva era in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi e di raggiungere una velocità massima di circa 315 km/h.

Accanto al dieci cilindri venne implementato un cambio manuale a 6 rapporti usato come alternativa al più veloce sequenziale con palette al volante. In occasione del Salone di Detroit del 2007, Dodge presentò al pubblico il restyling 2008 della Dodge Viper SRT-10. Questa volta la cilindrata del powertrain passò a 8.4 litri e la potenza a 600 CV e 760 nm. Il nuovo restyling si riconosceva facilmente dallo spoiler e dalle prese d’aria ulteriormente ingrandite per migliorare il raffreddamento del V10.

In fondo all’articolo trovate un video pubblicato su YouTube da Gumbal che vede protagonista proprio un esemplare della Viper SRT-10 immortalato durante il Goodwood Festival of Speed dello scorso anno con al volante il pilota irlandese Dean Kearney esperto di drifting.

Sotto il cofano di questa speciale Dodge Viper SRT-10 è presente un V10 da 8 litri sovralimentato con protossido di azoto in grado di sviluppare ben 1150 CV di potenza massima. Basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del filmato sottostante per godervi il sound!