Fiat aumenta i prezzi di quasi tutta la gamma in Brasile

Dopo aver modificato i prezzi di Jeep Renegade e Compass, Fiat Chrysler sta ora riadattando il listino prezzi per quasi l’intera linea di Fiat. Gli aumenti sono stati applicati ad Argo, Cronos, Mobi, Uno, Doblò, Grand Siena e alla vecchia generazione di Strada (poiché il nuovo modello deve ancora essere messo in vendita), ottenendo un aumento tra R $ 800 e R $ 3.000. Solo il pickup Toro, il van Ducato e Fiorino hanno visti confermati i rispettivi prezzi.

In Brasile aumenta il prezzo di Argo, Cronos, Mobi, Uno, Doblò, Grand Siena e della vecchia generazione di Strada

In alcuni casi, come in quello di Fiat Uno, i nuovi prezzi mettono fine alla riduzione dei prezzi che abbiamo visto qualche settimana fa. Altri veicoli stanno già subendo il secondo aumento di prezzo dell’anno, come il pick up Toro che è stato riadattato a gennaio e ha aumentato il prezzo della versione Ultra solo un mese dopo il lancio commerciale.

Una delle auto più vendute di Fiat, Argo è il veicolo che mostra il più grande aumento nella gamma del marchio. La versione Precision 1.8 costa 3.000 R $ in più, e dunque è arrivata al prezzo di 67.990 R $, mentre la sportiva Argo HGT supera la barriera di R $ 70.000 dopo l’aumento di R $ 2.000, e ora viene venduta per R $ 71.990. L’opzione con motore 1.0 ora costa R $ 49.990. La variante meno costosa è la Drive 1.3, che ha subito un aumento di R $ 900 arrivando a R $ 56.590.

