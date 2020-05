Jeep aumenta i prezzi di Renegade e Compass in Brasile a maggio

Jeep ha deciso di aumentare i prezzi di Jeep Renegade e Compass a maggio in Brasile. Soltanto due versioni dei SUV, entrambi costruiti presso lo stabilimento di Goiana (PE), non hanno ottenuto alcun aumento di prezzo: Renegade 1.8 per PCD e Compass Limited Diesel. Per le altre varianti, invece, l’aumento va da 600 R$ (95 euro) a 3000 R$ (475 euro) nel caso di Renegade e da 2000 R$ a 6000 R$ (951 euro) per la Jeep Compass.

Il Renegade STD 1.8 adesso costa 82.490 R$ (13.084 euro) anziché 80.990 R$ (12.846 euro), con un aumento di 1500 R$ (237 euro). La versione Sport 1.8, invece, è aumentata di 600 R$, da 90.990 R$ (14.433 euro) a 91.590 R$ (14.530 euro). La variante Longitude 1.8 è passata da 105.490 R$ (16.735 euro) a 106.190 R$ (16.846 euro), quindi un aumento di 700 R$ (111 euro).

Jeep: aumentano i prezzi di Renegade e Compass fino a 950 euro

Riguardo il Jeep Renegade Limited Flex, questo ha ottenuto un aumento di 1000 R$ (158 euro) poiché adesso costa 113.990 R$ (18.083 euro) anziché 112.990 R$ (17.925 euro). Per le versioni diesel 2.0, il Renegade Longitude è passato da 138.990 R$ (22.050 euro) a 141.990 R$ (22.526 euro) mentre la versione Trailhawk da 149.990 R$ (23.795 euro) a 152.990 R$ (24.267 euro), quindi un aumento di 3000 R$.

Per quanto concerne la Jeep Compass, il prezzo della versione Sport è lievitato di 2500 R$ (396 euro), da 119.490 R$ (18.953 euro) a 121.990 R$ (19.350 euro). La versione Longitude Flex è aumentata di 2000 R$ (317 euro), da 132.990 R$ (21.094 euro) a 134.990 R$ (21.419 euro). La Limited Flex, invece, è passata da 149.990 R$ (23.799 euro) a 153.990 R$ (24.434 euro).

Passando alle versioni diesel, la Jeep Compass Limited non ha ottenuto alcun aumento, quindi rimane a 85.990 R$ (13.644 euro). La Longitude, invece, è passata da 165.990 R$ (26.338 euro) a 170.990 R$ (27.133 euro), quindi un aumento di 5000 R$ (793 euro). La Compass Trailhawk ha ottenuto un aumento di prezzo di 4000 R$ (634 euro), passando da 185.990 R$ (29.513 euro) a 189.990 R$ (30.148 euro).

Infine, la Jeep Compass S ha superato i 200.000 R$ a causa dell’aumento di 6000 R$ che ha portato il prezzo da 199.990 R$ (31.735 euro) a 205.990 R$ (32.679 euro).