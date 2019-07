Piero Ferrari: “La posizione della Ferrari è chiara. Per noi, Vettel ha vinto a Montreal “

Il vicepresidente della Ferrari, Piero Ferrari, figlio di Enzo, è fermamente convinto che Sebastian Vettel abbia vinto il Gran Premio del Canada, nonostante il risultato ufficiale abbia dato a Lewis Hamilton la vittoria. A Vettel è stato negato la vittoria in Canada dopo che gli è stata consegnata una controversa penalità di cinque secondi per aver ostacolato Lewis Hamilton dopo che il tedesco ha commesso un errore e ha corso sull’erba alla curva 4.

In seguito alla gara, Vettel ha spostato il segnale P1 dalla macchina di Hamilton alla sua e ha dato un’intervista molto breve e scattante. Piero Ferrari ha rivelato a Il Resto del Carlino che la squadra lo vede come la vittoria di Vettel. “La posizione della Ferrari è chiara. Per noi, Vettel ha vinto a Montreal “, ha detto Ferrari. “Nel suo caso, c’è stata un’applicazione letterale del regolamento, che invece é mancata a Zeltweg.”

Nonostante le difficoltà incontrate dalla Scuderia in questa stagione, il vicepresidente ha elogiato la reazione dei piloti, aggiungendo: “Nell’ultimo mese, con Vettel e Leclerc, abbiamo ottenuto due pole e lottato per la vittoria in entrambe le occasioni fino alla bandiera a scacchi. “Anche con le polemiche esterne, la squadra sta reagendo alle difficoltà. Questa è una buona cosa.”