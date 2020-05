Alfa Romeo celebra oggi l’anniversario della prima gara in Formula 1

Oggi 13 maggio 2020 ricorrono 70 anni dalla prima gara del campionato mondiale di Formula 1 della FIA e l’unica squadra che rimane in questo sport da quel giorno è l’ Alfa Romeo, che è anche risultata la vincitrice. La vittoria è arrivata grazie alla magnifica Alfetta 158 nelle mani del campione inaugurale di Formula 1 Giuseppe “Nino” Farina sul circuito leggendario di Silverstone in Gran Bretagna. Quella prima gara non solo ha visto l’Alfa Romeo vincere, ma Farina ha conquistato anche la pole position e il giro più veloce, con i suoi compagni di squadra Luigi Fagioli e Reg Parnell che hanno completato il podio. Un podio completamente monopolizzato da Alfa Romeo.

Insieme a Farina e Fagioli, anche Juan Manuel Fangio guidò anche per la squadra italiana e insieme divennero le “3F” e rimasero imbattuti nella stagione 1950. Insieme, hanno vinto tutte e otto le gare con altri dodici podi e cinque giri più veloci nel solo 1950. Farina alla fine vinse il titolo quell’anno prima che Fangio vinse il secondo Gran Premio di Gran Bretagna l’anno successivo. E sebbene Alfa Romeo non abbia raggiunto quelle altezze dal suo ritorno alla Formula 1 nel 2018, la società crede che non sarebbero stati gli stessi senza la F1, e forse la F1 non sarebbe stata la stessa senza Alfa Romeo.

