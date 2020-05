Fiat 500 e Jeep Wrangler sono tra le migliori auto per neolaureati

Autotrader ha annunciato nelle scorse ore che la Fiat 500 e la Jeep Wrangler sono tra le 10 migliori auto per neolaureati (10 Best Cars for Recent College Graduates). I redattori del noto sito Internet hanno preso in considerazione veicoli sia nuovi che usati che propongono un design elegante, delle caratteristiche high-tech, un eccellente risparmio di carburante oppure una combinazione di tutto quanto detto poco fa.

Un attributo che tutti hanno in comune è il prezzo accessibile. Tenendo presente la praticità e l’accessibilità economica, gli esperti di Autotrader hanno identificato le 10 migliori auto per neolaureati nel 2020 e le Fiat 500 2012-2017 e Jeep Wrangler 2012-2017 sono risultate tra le migliori.

Fiat 500 e Jeep Wrangler: Autotrader le inserisce fra le auto più adatte ai neolaureati

Brian Moody, direttore esecutivo di Autotrader, ha dichiarato: “In Autotrader, il nostro obiettivo è aiutare le persone a navigare nel processo di acquisto di auto attraverso i nostri numerosi elenchi di veicoli che soddisfano le varie esigenze dei consumatori. Con questo in mente, abbiamo messo a punto un elenco di auto che offrono caratteristiche pratiche e convenienti che i neolaureati dovrebbero prendere in considerazione se acquistano un’auto“.

Sempre secondo quanto affermato dagli esperti, la Fiat 500 può essere un’ottima piccola city car per i laureati che sono alla ricerca di stile. La 500 è molto semplice da guidare e da parcheggiare sulle strade urbane grazie al suo ingombro ridotto.

Per quanto riguarda la Jeep Wrangler, i redattori di Autotrader hanno affermato che si merita la reputazione di icona del fuoristrada. I sondaggi hanno dimostrato che è una delle migliori auto da sogno in America ed è più alla portata di quanto si possa pensare.