La carriera di Vettel alla Ferrari in cifre

Sebastian Vettel è entrato in Ferrari all’inizio del 2015 da Red Bull, una squadra che lo ha reso un campione quattro volte. Vettel e la Scuderia hanno deciso che non ci sarà una settima stagione oltre la fine di quest’anno, accettando di dividere la compagnia. Ecco i numeri di Vettel dal suo tempo fino ad oggi con la Ferrari.

Il numero di titoli vinti dal tedesco in Ferrari è pari a zero. Potrebbe sembrare duro ma è la verità dato che Vettel si è unito alla squadra per un motivo, e solo per un motivo, e quello era di aggiungere ai quattro campionati vinti con la Red Bull almeno un’altra vittoria. Quel sogno non si è concretizzato per Vettel. Ha un ultima possibilità quest’anno.

Due è il numero di volte in cui Vettel si è classificato secondo in campionato. Hamilton nel 2017 e nel 2018, ha avuto la meglio in entrambe le occasioni. 12 è invece il numero di pole position, senza dubbio non un numero alto come avrebbe voluto, e senza dubbio il tallone d’Achille della Ferrari – il passo delle qualifiche – negli ultimi cinque anni rispetto alla Mercedes.

14 invece è il numero di vittorie in un Gran Premio con la Ferrari. Come sottolineato dal caposquadra Mattia Binotto, questo numero fa di Vettel il terzo pilota di maggior successo per la squadra dietro a Michael Schumacher e Niki Lauda. Quest’anno ha la possibilità di superare quest’ultimo, visto che l’austriaco ha vinto 15 volte.

40 – numero di podi aggiuntivi. Vettel è andato sul podio 54 volte complessivamente in 102 Gran Premi è un record piuttosto impressionante. Finora Vettel ha terminato in seconda posizione in un gran premio in 21 occasioni e in terza 19 volte. 1.367 – numero di punti. Nessun pilota ha ottenuto più punti per la Scuderia, anche se questo numero è ovviamente distorto rispetto ad altri, dato il sistema di punti che è in vigore da diversi anni.

