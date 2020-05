Gran Premio Nuvolari 2020: ecco il programma completo

Gli organizzatori del Gran Premio Nuvolari, giunto alla 30ª edizione, stanno lavorando in smart working per preparare il tutto al meglio in attesa di settembre. Infatti, la famosa manifestazione si terrà dal 17 al 20 settembre seguendo scrupolosamente le linee guida dettate del Governo italiano e dalle autorità sanitarie per mettere al sicuro i futuri partecipanti.

Il programma completo per la 30ª edizione dell’evento è particolarmente ricco e include una massiccia pubblicità sia offline che online.

Gran Premio Nuvolari: la 30ª edizione si terrà dal 17 al 20 settembre 2020

Claudio Rossi, Luca Bergamaschi e Marco Maran, i tre soci della Scuderia Mantova Corse, hanno dichiarato: “Guardiamo al Gran Premio Nuvolari 2020 con il desiderio di riassaporare la gioia per una manifestazione che sarà in grado di coinvolgere possessori di auto storiche ed appassionati da tutto il mondo, e di contribuire al rilancio positivo del settore automobilistico, tanto provato di questi tempi. Sarà una grande occasione per ripartire, un’ulteriore dimostrazione di come il nostro Paese sappia reagire e rialzarsi“.

In occasione del Gran Premio Nuvolari 2020 ci sarà una nuova iniziativa soprannominata GPN Green che consentirà di bilanciare le emissioni di CO2 prodotte dalle auto storiche, che prenderanno parte alla manifestazione, tramite la piantumazione in zone selezionate di diversi alberi ad alto fusto.

Come nelle scorse edizioni, l’evento si svolgerà in tre giorni e porterà la parata delle classiche vetture in diversi paesi: Mantova, Emilia, Riviera Adriatica, Toscana, Umbria, Marche, Romagna e nuovamente a Mantova. Inoltre, proprio Mantova, la città natale di Tazio Nuvolari, accoglierà numerose manifestazioni durante i tre giorni.

Per quanto riguarda le registrazioni, queste possono essere effettuate esclusivamente sul sito Web del Gran Premio Nuvolari fino al 31 luglio. Soltanto le auto costruite dal 1919 al 1976, munite di documentazione F.I.V.A., F.I.A. Heritage, A.S.I., ACI Sport /ACI Storico o Registro di Marca, possono partecipare. Nel caso in cui l’evento venisse annullato per cause di forza maggiore, gli organizzatori procederanno con il rimborso completo della tassa d’iscrizione.