Jeep Compass Latitude 2020: annunciato il nuovo pacchetto Sun & Safety

Jeep ha annunciato nelle scorse ore un nuovo pacchetto in edizione limitata chiamato Sun & Safety per la Jeep Compass Latitude 2020. Anche se il nome potrebbe non essere molto allettante, il pacchetto include tetto apribile panoramico a doppio pannello e tantissime tecnologie legate alla sicurezza.

Ciò che distingue la Compass Latitude Sun & Safety dal modello standard di questo allestimento è il gruppo Safety and Security che include rilevamento dei punti ciechi e del percorso incrociato, sistema di assistenza al parcheggio posteriore ParkSense, allarme di sicurezza e tergicristalli con rilevamento automatico della pioggia.

Jeep Compass Latitude: la gamma 2020 ottiene il nuovo pacchetto Sun & Safety

Presente anche il gruppo Advanced Safety il quale include cruise control adattivo con sistema Stop and Go, sistema di assistenza alla frenata avanzata, avviso di collisione anteriore, volante avvolto in pelle, fari abbaglianti con attivazione automatica e specchietto retrovisore interno con oscuramento automatico.

La Jeep Compass Latitude Sun & Safety 2020 propone, inoltre, tetto apribile panoramico a doppio pannello, avvio remoto, cerchi in alluminio da 17″ e pneumatici all-season 225/60 R17 BSW.

Secondo quanto riportato dalla casa automobilistica americana, la Compass Latitude Sun & Safety è perfetta per qualsiasi tipo di clima. Inoltre, questo pacchetto può essere aggiunto sia alla versione con trazione anteriore (che parte da 28.815 dollari – 26.652 euro) che a quella con trazione integrale 4×4 (che parte da 30.315 dollari – 28.040 euro).

Infine, il modello può essere scelto in diverse colorazioni: Diamond Black Crystal, Granite Crystal, Billet Silver, Jazz Blue, Laser Blue, Velvet Red, Redline, Olive Green e White.