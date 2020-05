Nuova Jeep Wrangler diventa sempre più green

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha completato la sua ultima analisi del potenziale di riscaldamento globale (Global Warning Potential – GWP) con l’obiettivo di continuare i suoi sforzi per monitorare e ridurre l’impatto ambientale dei suoi veicoli. La Jeep Wrangler Unlimited di nuova generazione è stata confrontata con quella precedente e da ciò è emerso che il suo GWP complessivo è diminuito del 15%.

Mitch Clauw, vicepresidente e Head of Global Pre-Programs and Program Management di FCA, ha detto: “Questo è il risultato che ci aspettiamo quando lanciamo un nuovo veicolo. In tutti i nostri processi, la riduzione sull’impatto ambientale è una considerazione importante“.

Jeep Wrangler: l’ultima generazione ha un potenziale di riscaldamento globale più basso della precedente

Il miglioramento del Global Warning Potential è stato calcolato utilizzando un software standard del settore che esamina molteplici fattori associati alla progettazione, alla produzione e alle prestazioni su strada di un veicolo.

I risultati si basano su 150.000 miglia (241.401 km) di test mentre i miglioramenti vengono misurati confrontando le emissioni previste di gas a effetto serra (GHG) con quelle dei veicoli comparabili. C02-equivalent (o CO2e) è un termine utilizzato per descrivere vari gas serra come un’unità comune. CO2e indica la quantità di anidride carbonica che avrebbe un effetto equivalente sul riscaldamento globale.

In questo caso, il confronto è stato effettuato con la generazione precedente della Jeep Wrangler Unlimited, equipaggiata dal motore Pentastar V6 da 3.6 litri, abbinata a un cambio automatico a 5 velocità. A bordo della nuova generazione, invece, è presente il motore I-4 turbo da 2 litri con potenza di 270 CV e sistema stop-start (ESS).

Di conseguenza, ogni nuova Wrangler Unlimited ha il potenziale per tenere conto di una riduzione di 14 tonnellate metriche di emissioni di gas a effetto serra che equivale a emissioni di gas a effetto serra di tre auto guidate per un anno, CO2e prodotta da 7,7 tonnellate di carbone bruciato in un impianto di produzione di energia e CO2e prodotta alimentando 2,4 case americane di medie dimensioni per un anno.

Anche la scelta dei materiali contribuiscono a rendere la nuova Jeep Wrangler Unlimited più ecologica. Infatti, l’utilizzo di metalli ferrosi è stato ridotto al 54% dal 68% rispetto alla generazione precedente. Il contenuto di metalli non ferrosi, che contribuiscono a ridurre il peso e a resistere maggiormente alla corrosione, è invece aumentato al 20% dal 12%.

L’implementazione del cambio automatico a 8 rapporti TorqueFlite, infine, ha permesso un risparmio di carburante, sia se viene abbinato al motore turbo I-4 da 2 litri che al Pentastar V6 da 3.6 litri.