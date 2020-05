Nuovo Jeep Wagoneer e Grand Cherokee 2021 potrebbero ottenere delle versioni Desert Rated

In un recente articolo abbiamo riportato che la gamma Desert Rated potrebbe ampliarsi ulteriormente con l’arrivo della Jeep Wrangler Mojave da affiancare all’attuale Gladiator Mojave. Nelle scorse ore, però, sono state condivise delle novità in rete provenienti da fonti vicine alla casa automobilistica statunitense.

Queste rivelano che Jeep potrebbe aggiungere altri veicoli a questa line-up. In particolare, il nuovo Jeep Wagoneer, la Jeep Grand Cherokee di prossima generazione e forse anche la nuova Jeep Cherokee potrebbero ottenere il nuovo badge Desert Rated.

Jeep Wagoneer e Cherokee: le nuove generazioni potrebbero entrare a far parte della nuova gamma Desert Rated

Come la gamma Trail Rated, Desert Rated indica che un veicolo Jeep ha superato cinque diversi test ed è pronto a gestire in sicurezza calore intenso, sabbia invasiva e condizioni di guida difficili e imprevedibili. Dunque, ogni veicolo Jeep Desert Rated assicura trazione, manovrabilità, controllo e stabilità di guida, abilità nel deserto e una certa altezza dal suolo.

Proprio come visto con la gamma Trail Rated, disponibile dal Renegade fino alla Wrangler, anche i veicoli con il badge Desert Rated non saranno creati allo stesso modo. In ogni caso, la gamma si differenzia a sua volta in due versioni: Mojave e Deserthawk. Fonti affermano che la nuova Jeep Wagoneer potrebbe ottenere una versione Mojave mentre la Jeep Cherokee 2021 una variante Deserthawk.

La Grand Cherokee di prossima generazione, invece, potrebbe addirittura essere proposta in entrambe le versioni. Nonostante i due modelli diversi, queste Jeep dovrebbero condividere alcune caratteristiche per poter guadagnare il badge Desert Rated.

Pertanto, possiamo aspettarci un sistema di raffreddamento potenziato per i motori di Wagoneer, Grand Cherokee e Cherokee, quattro ruote motrici, pneumatici off-road, sistemi di controllo della trazione con modalità off-road e modifiche alle sospensioni. In conclusione, possiamo aspettarci una maggior diffusione del badge Desert Rated una volta che la Wrangler Mojave farà il suo debutto ufficiale probabilmente l’anno prossimo.