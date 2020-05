Maserati 3500 GTi: questo esemplare potrebbe valere oltre 300.000 dollari con un restauro

Non capita spesso di trovare una Maserati parecchio rara abbandonata, soprattutto se si tratta di un veicolo che all’epoca era molto desiderato dalle persone. In questo articolo vi parliamo di una Maserati 3500 GTi del 1962 disponibile all’acquisto su Craigslist, descritta come una vettura predisposta per un restauro e che alla fine potrebbe essere venduta senza problemi a 300.000/400.000 dollari.

Il veicolo giunge con uno storico completo da quando ha lasciato la fabbrica della casa automobilistica modenese e Classic Investments (il venditore) afferma che c’è persino un documentario con l’auto presentato dal suo secondo proprietario.

Maserati 3500 GTi: questo esemplare del 1962 è stato ritrovato dopo diversi anni di abbandono

L’abitacolo di questa Maserati 3500 GTi non ha ricevuto alcun cambiamento, quindi si presenta in ottime condizioni con tutti i vari indicatori ancora intatti. In aggiunta, l’auto viene fornita con la chiave originale Maserati, qualcosa che è quasi impossibile trovare al giorno d’oggi, mentre la ruota di scorta sembra non essere stata mai usata.

Il motore funziona ancora ma ovviamente c’è bisogno di manutenzione per farlo funzionare come una volta. L’annuncio di vendita riporta che il vano motore nasconde ancora l’originale sei cilindri in linea che ha permesso a Maserati di conquistare popolarità negli anni ‘60.

Il sistema ad iniezione indiretta Lucas è completamente intatto. In diversi esemplari della 3500 GTi, questo sistema venne sostituito con carburatori Weber. In questa configurazione, la vettura è in grado di sviluppare una potenza di 235 CV.

Inutile dire che, anche se si tratta di un barn find, la vettura non costa poco. Il venditore, infatti, chiede 150.000 dollari (138.099 euro) per portarsi a casa questa Maserati 3500 GTi del 1962.