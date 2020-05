Fiat Panda domina il mercato dell’usato durante il lockdown

Nonostante il periodo di blocco totale, la Fiat Panda è riuscita comunque a confermarsi l’auto più venduta in Italia per quanto riguarda il mercato dell’usato. Molti di voi sicuramente sapranno che la famosa utilitaria della casa automobilistica torinese è ormai da diversi anni praticamente una bestseller nel suo segmento.

La conferma arriva dal famoso sito Internet Autouncle.it che negli ultimi 60 giorni ha analizzato le compravendite di auto tra privati nel nostro Bel Paese. Dai dati rilevati, il famoso sito Web ha stilato una classifica delle 10 auto usate più vendute. In particolare, secondo Autouncle.it, in tre mesi sono state vendute 12.874 Fiat Panda usate a un prezzo medio di 7000 euro e con 62.000 km effettuati in media.

Fiat Panda: quasi 12.900 esemplari usati venduti in Italia negli ultimi 60 giorni

Oltre alla Panda, Fiat ha conquistato anche il secondo e il terzo posto grazie alle Fiat 500 e 500L. La city car ha registrato vendite pari a 11.088 con un prezzo medio di 9700 euro e con chilometraggio medio pari a 38.000 km. La monovolume, invece, ha registrato 8340 vendite a un prezzo medio di 13.500 euro e con un chilometraggio medio di 35.000.

La Top Ten stilata dal famoso sito Web, però, include altri due veicoli di Fiat: la 500X e la Tipo. Il crossover si è piazzato all’ottavo posto mentre la berlina al decimo. Nella classifica è presente un’altra vettura appartenente al gruppo FCA: la Lancia Ypsilon. La famosa city car del marchio torinese si è posizionata al quinto posto con 7953 unità vendute a un prezzo medio di 7800 euro (con 61.000 km percorsi in media).

La restante Top Ten stilata da Autouncle.it è composta da Volkswagen Golf al quarto posto, Ford Fiesta in sesta posizione, Renault Clio al settimo posto e Audi A4 in nona posizione.