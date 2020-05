Ferrari FF: ecco come va a nove anni dall’uscita | Video

Fra le tantissime vetture presentate nel corso degli ultimi anni da Ferrari, ci sono state e ci sono ancora oggi delle shooting brake molto interessanti. Prima delle GTC4Lusso e GTC4Lusso T, rispettivamente con motori V12 e V8, la casa automobilistica modenese proponeva sul mercato la Ferrari FF, esattamente dal 2011 al 2016.

La presentazione ufficiale del veicolo avvenne inizialmente sul sito Web ufficiale di Maranello mentre quella al pubblico durante il Salone di Ginevra sempre dello stesso anno.

Ferrari FF: la prima auto di Maranello con sistema di trazione integrale

La Ferrari FF, dove FF sta per Ferrari Four (4 posti a sedere + 4 ruote motrici) è la prima vettura di serie di Maranello a disporre di un sistema di trazione integrale intelligente che successivamente è stato utilizzato anche sulla GTC4Lusso. Rispetto alla 612 Scaglietti, la FF porta con sé un’altra novità per quanto riguarda il design, ossia la carrozzeria da shooting brake.

L’unica caratteristica ad essere stata ripresa dalla 612 è l’impostazione meccanica caratterizzata da un motore V12 a iniezione diretta da 6.3 litri con rapporto di compressione di 12,5:1. I dati ufficiali forniti dalla casa automobilistica modenese parlano di 660 CV a 8000 g/min e 683 nm di coppia massima a 6000 g/min.

Gli ingegneri di Maranello collocarono il propulsore in posizione più arretrata rispetto all’assale anteriore così da spostare il baricentro e quindi proporre una migliore distribuzione dei pesi. Sul retro della Ferrari FF è presente la trasmissione a doppia frizione a 7 rapporti.

Per quanto concerne il sistema di trazione integrale 4RM (4 Ruote Motrici), questo prevede che la coppia motrice venga inviata sempre alle ruote posteriori mentre, in caso di bisogno, fino al 30% sull’asse anteriore. Se ciò non bastasse, la centralina elettronica permette al sistema di decidere quanta coppia inviare ad ogni singola ruota della supercar.

Secondo i dati ufficiali, la FF è in grado di raggiungere una velocità massima di 335 km/h e di scattare da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi. Detto ciò, in fondo all’articolo trovate un video pubblicato su YouTube dal noto canale AutoTopNL che vede protagonista proprio un esemplare della Ferrari FF.