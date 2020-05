Carlos Sainz è la scelta giusta per la Ferrari?

La possibilità che Sebastian Vettel non rinnovi per la Ferrari è reale e Carlos Sainz si pone come il miglior sostituto per il quattro volte campione per vari motivi, e nessuno patriottico.

La notizia arriva dall’Italia. A Sebastian Vettel non piacciono le offerte fatte dalla Ferrari e il tedesco potrebbe dover allontanarsi da Maranello. Vettel non troverà un’auto più competitiva o una retribuzione migliore rispetto alla Ferrari. Sebastian ha già quattro titoli mondiali e sarebbe coerente cercare un ambiente in cui non debba sopportare la pressione mediatica insita nella squadra italiana e, soprattutto, quella di un compagno di squadra che lo ha battuto come Charles Leclerc. Nella sua situazione, il divertimento può superare le vittorie, e c’è Kimi Räikkönen a dimostrarlo.

Con il contratto ‘Seb’ nei suoi ultimi mesi di validità, il pallino non è nelle mani del pilota di Heppenheim, ma in quelle di Mattia Binotto e del resto della gestione di Maranello. Sono quelli che alla fine decideranno se mantenere il quattro volte campione o se scommettere su un altro talento. In nessun caso sono disposti a stipulare un contratto a lungo termine o, ovviamente, a pagare molto di più di quello che riceve Leclerc.

Ci sono al momento due nomi nella lista dei candidati previsti per occupare il sedile di Vettel nel caso di addio alla Ferrari: Carlos Sainz e Daniel Ricciardo. Secondo alcuni Sainz sarebbe il nome perfetto per la Ferrari anche meglio di quello dell’australiano. Infatti lo spagnolo sarebbe perfetto come numero due di Leclerc mentre invece Ricciardo potrebbe anche cercare di scalare le gerarchie come già fatto con Vettel alla Red Bull. Del resto il pilota della McLaren ha già dato dimostrazione di sapersi comportare con un compagno difficile con Max Verstappen alla Red Bull. Vedremo dunque come si evolverà la situazione in casa Ferrari.

