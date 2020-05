F1: Renault continuerà a protestare contro Ferrari e Racing Point

Renault tornerà a chiedere risposte alla FIA sulla legalità della Racing Point una volta che la Formula 1 tornerà in azione. Sebbene il metodo di “design fotocopia” utilizzato da Racing Point possa essere una misura di riduzione dei costi, il boss della Renault Cyril Abiteboul insiste che la sua squadra intende ancora protestare contro la legalità della monoposto RP20. “Gli incontri in questo momento si sono concentrati sulla sopravvivenza a breve termine e sulla sostenibilità a medio e lungo termine dello sport, che è esattamente ciò che deve accadere”, ha detto Abiteboul a Formula1.com.

“È importante però non dimenticare gli argomenti più controversi che abbiamo avuto durante l’inverno. Sono sicuro che questi argomenti torneranno in quanto sono direttamente collegati al modello di business di F1. È bello concordare il livello di budget massimo, ma ci sono anche altre discorsi da affrontare. Non stiamo parlando direttamente del caso Racing Point, stiamo parlando di cosa significhi essere un costruttore.

“Più tardi penseremo e parleremo della legalità di Racing Point. Sto solo dicendo che dobbiamo pensare un po’ più strategicamente nella situazione attuale. ” Racing Point è stata visitata dai funzionari della FIA in relazione all’RP20 , la vettura ha più che una leggera somiglianza con la Mercedes W10 del 2019. Abiteboul ha anche chiarito che la Renault continuerà a proseguire nella sua missione di costringere la FIA e la Ferrari a rilasciare i dettagli dell ‘”accordo” raggiunto per quanto riguarda la loro unità di potenza 2019.

“È qualcosa del mondo precedente, ma è ancora qualcosa che ad un certo punto dovrebbe essere affrontato”, ha continuato Abiteboul. “Viviamo in un mondo totalmente aperto. Non stiamo sfidando il sistema, vogliamo solo scoprire cosa è successo. Noi di Renault vogliamo scoprire qual era il problema di legalità e anche assicurarci di stare alla larga da simili punti interrogativi sulla legalità.”

“Molto semplicemente, anch’io sono un produttore di motori, voglio assicurarmi che il mio motore non ponga lo stesso punto interrogativo sulla legalità. Io non la penso così. Ma penso che abbia senso solo se i regolamenti sono chiari e le decisioni sono chiare per tutti i partecipanti – questo è ciò che chiediamo. Non abbiamo intenzione di cambiare ciò che è stato fatto. Vorremmo sapere per andare avanti,” ha concluso il numero uno di Renault.

