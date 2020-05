Ferrari 812 Superfast: ecco come sarebbe la versione con motore centrale

Il portfolio di supercar offerto da Ferrari è composto sia da supercar con motore anteriore che da modelli con propulsore montato centralmente.

Il cavallino rampante ha portato sul mercato diverse vetture dotate di powertrain disposto sulla parte anteriore, principalmente grand tourer. È il caso della Ferrari 812 Superfast introdotta qualche anno fa.

Ferrari 812 Superfast: la GT a motore centrale di Maranello secondo The Sketch Monkey

Il famoso artista The Sketch Monkey ha pubblicato su YouTube un nuovo video in cui immagina come sarebbe una Ferrari GT con motore centrale partendo proprio da una 812 Superfast. Trasformare una Ferrari a motore anteriore in un modello con propulsore montato centralmente non è sicuramente una cosa semplice come spostare semplicemente l’abitacolo più in avanti.

L’artista ha anche ampliato i passaruota anteriori e ha esteso ed abbassato la parte anteriore della 812. Dal filmato notiamo pure delle minuscole prese d’aria presenti dietro i finestrini che dovrebbero avere lo scopo di introdurre aria all’interno nel vano motore per raffreddare quest’ultimo.

Il progetto finale mantiene lo stile distintivo della Ferrari 812 Superfast con il frontale allungato e parafanghi e linee sinuose. Inoltre, abbiamo ancora un corpo lungo e basso il quale dovrebbe aiutare a conservare le caratteristiche di guida della GT.

La casa automobilistica modenese ha progettato questa vettura con lo scopo di combinare prestazioni di alto livello e guida confortevole per le lunghe distanze. Sotto il cofano troviamo il potente propulsore F140 GA, un V12 da 6.5 litri capace di sviluppare una potenza di 800 CV a 8500 g/min e 718 nm di coppia massima a 7000 g/min.

Secondo i dati forniti da Maranello, la GT è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi e di raggiungere una velocità massima di circa 350 km/h.