Massa rivela che Alonso è stato il compagno che lo ha fatto soffrire di più

Felipe Massa ha dovuto competere contro diversi campioni del mondo durante la sua carriera. Michael Schumacher al suo debutto, Kimi Raikkonen e Fernando Alonso, ma chi è stato il migliore? Massa risponde a questa domanda in una sessione di domande dal vivo sul suo account Instagram. Un seguace gli chiede del suo miglior concorrente e sebbene Schumacher abbia sette titoli mondiali a suo nome e sicuramente ha saputo impressionare il brasiliano, c’era un pilota che aveva un passo in più.

”Il migliore e il più duro compagno di squadra è stato Alonso. Non voglio dire che era meglio di Schumacher, ma Alonso era senza dubbio altrettanto talentuoso e veloce. Schumacher aveva il potere all’interno della squadra quando sono entrato e l’ho percepito fin da subito come fosse per me una sorta di fratello maggiore. Tuttavia, stare con Alonso è stato lo stesso, lui in breve tempo è riuscito a ottenere tutto a suo vantaggio ”, afferma Massa.

I due sono diventati compagni di squadra nel 2010 e dopo una vittoria nella prima gara per Alonso, i rapporti di forza tra i due all’interno del team nella seconda gara sono diventati immediatamente chiari. ‘Stava piovendo in Australia ed eravamo al terzo e quarto posto. Fernando è rimasto dietro di me e la squadra mi ha chiesto di lasciarlo passare. Ho rifiutato perché non aveva alcun senso, ma la cosa mi ha mentalmente distrutto.”

E così Fernando ha iniziato a prendere sempre più controllo sulla squadra. ” Non è stato giusto e poi ha cercato mentalmente di spezzarmi per fare finalmente quello che voleva. In Germania, ho finito per lasciarlo passare, perché a quel tempo era la scelta giusta. Ho sofferto molto come compagno di squadra di Alonso. Non necessariamente perché non sono andato d’accordo con lui, ma all’interno della squadra è riuscito ad ottenere il controllo e a fare quello che voleva. Con Kimi non ho mai avuto questo problema e quindi ho dovuto lavorare sodo su questo nella mia lotta con Alonso ”, conclude Massa che è partito per Williams alla fine del 2013.