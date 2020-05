Assicurazione auto: gli uomini pagano il 26% in più delle donne in UK

Gli uomini pagano il 26% in più rispetto alle donne per assicurare la propria auto nel Regno Unito. È quanto emerge da una ricerca commissionata da MoneySuperMarket in UK, prendendo in considerazione i dati di 15 milioni di preventivi assicurativi effettuati fra gennaio 2018 e gennaio 2020.

Lo studio ha rivelato che gli uomini pagano mediamente 581 sterline (655 euro) per l’assicurazione auto mentre le donne 460 sterline (518 euro), quindi parliamo di una differenza di 121 sterline (136 euro).

Assicurazione auto: gli uomini pagano mediamente 136 euro in più nel Regno Unito

MoneySuperMarket afferma che ci sono una serie di fattori che determinano questa discrepanza di prezzo. Ad esempio, gli automobilisti maschi hanno una probabilità cinque volte maggiore di possedere una vettura che per essere assicurata costa 1000 sterline (1128 euro) o più. Inoltre, sempre gli uomini hanno l’84% in più di probabilità di ricoprire posizioni lavorative con uno stipendio medio maggiore di 500 sterline (564 euro) o più. Uno di questi lavori è il calciatore a livello professionale.

I dati forniti dalla ricerca mostrano che il 96% dei calciatori professionisti, che hanno chiesto informazioni sull’assicurazione auto, erano uomini. Inoltre, il costo medio dell’RCA per un calciatore è di 2166 sterline.

Nel Regno Unito, le auto vengono collocate in gruppi che vanno da 1 a 50. Anche se ci sono una serie di fattori da prendere in considerazione, più basso è il gruppo assicurativo, meno è la probabilità di pagare più soldi per una polizza assicurativa. Inoltre, bisogna considerare che un uomo su cinque guida una vettura nei primi 20 gruppi.

Ecco i consigli dell’esperto Dave Merrick

Dave Merrick, esperto di assicurazione auto di MoneySuperMarket, ha dichiarato: “La nostra ricerca mostra che in media gli uomini pagano 121 sterline in più rispetto alle donne per l’assicurazione auto. Mentre le società assicurative non possono fare discriminazioni in base al genere, altri fattori di valutazione – come l’auto che si guida e l’occupazione – influenzano il prezzo da pagare. I nostri dati mostrano che gli uomini guidano tipicamente automobili in gruppi assicurativi più elevati e fanno lavori che portano un premio assicurativo più elevato, aumentando il costo della loro assicurazione“.

Merrick ha proseguito dicendo: “Indipendentemente dalle circostanze personali, ci sono diverse cose da poter fare per ridurre il costo dell’assicurazione. Ad esempio, parcheggiare l’auto in un luogo sicuro, montare un sistema di allarme e ridurre il chilometraggio. Sono tutti modi per ridurre i costi”.

L’esperto ha concluso dicendo: “È fondamentale garantire che la polizza non si rinnovi automaticamente poiché ciò può talvolta portare ad un aumento del premio. Più di 14 milioni di automobilisti consentono ancora il rinnovo automatico della loro polizza ogni anno, il che significa che 565 milioni di sterline in più vengono spesi per l’assicurazione auto di quanto sia necessario“.