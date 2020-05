LaFerrari Aperta: l’unico esemplare presente nei Paesi Bassi in azione | Video

LaFerrari è una vettura ibrida prodotta dalla casa automobilistica modenese dal 2013 al 2016, giunta sul mercato come erede della Enzo. La supercar fu presentata per la prima volta durante il Salone di Ginevra del 2013 e contemporaneamente su un sito Web dedicato.

Si tratta di uno dei primi modelli di serie prodotti da Maranello ad integrare il sistema HY-KERS che consente di recuperare energia in frenata e in curva da sfruttare per dare più potenza al motore.

LaFerrari Aperta: Gumbal ha immortalato forse l’unico esemplare della scoperta presente nei Paesi Bassi

Prima della presentazione ufficiale, Ferrari riuscì a vendere tutti i 499 esemplari prodotti. Tuttavia, è stata prodotta la 500ª unità il cui ricavato della vendita è stato devoluto alle popolazioni colpite dal terremoto del Centro Italia nel 2016. Arrivando al 2016, la casa automobilistica modenese ha presentato LaFerrari Aperta in occasione del Salone di Parigi.

Come suggerisce il nome, abbiamo di fronte la versione scoperta de LaFerrari. Proprio come la coupé, si tratta di un modello particolarmente esclusivo. Il motore e il resto della meccanica de LaFerrari Aperta sono rimasti praticamente invariati.

Ciò significa che sotto il cofano troviamo il motore F140. Si tratta di un V12 da 6.2 litri capace di sviluppare una potenza di 800 CV a 9000 g/mi e 700 nm di coppia massima a 6750 g/min. Accanto al propulsore endotermico troviamo il sistema di recupero di energia HY-KERS e un motore elettrico che sviluppa 163 CV. Complessivamente, LaFerrari Aperta propone 963 CV e oltre 900 nm.

Secondo i dati ufficiali forniti dal cavallino rampante, la Aperta è capace di scattare da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi, da 0 a 200 km/h in meno di 7 secondi e da 0 a 300 km/h in 15 secondi mentre la velocità massima raggiunta supera i 350 km/h.

Qui sotto vi proponiamo un video pubblicato su YouTube da Gumbal che vede protagonista un esemplare da 5 milioni di dollari de LaFerrari Aperta. Pare si tratti dell’unica unità della supercar scoperta presente nei Paesi Bassi.