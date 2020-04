La Ferrari può colmare il divario con la Red Bull grazie al coronavirus?

Le prestazioni della Ferrari sono sembrate in ritardo rispetto ai rivali durante i test invernali in vista del prossimo anno. Il divario da Red Bull Racing e Merecdes è sembrato significativo e sembrava che il team di Maranello in Australia non potesse lottare per la vittoria. Tuttavia, l’inizio della stagione 2020 è ancora in ritardo a causa del coronavirus. Questo offre opportunità per la Ferrari? Charles Leclerc fa sapere a Sky Sports che non è necessariamente un vantaggio per la Ferrari. Secondo il pilota monegasco, il blocco ha riguardato tutte le squadre e dunque nulla dovrebbe essere cambiato rispetto a 2 mesi fa. In effetti, questa settimana è stato annunciato che la chiusura delle fabbriche è stata estesa da cinque a nove settimane, il che significa che non è possibile lavorare su soluzioni innovative.

“Non possiamo lavorare, quindi onestamente non penso che ci aiuterà,” ha detto Leclerc. Tuttavia, c’è tempo per pensare a come risolvere alcuni problemi mostrati a Barcellona durante i test. Ma anche quello, secondo il 22enne, non è direttamente a favore della Ferrari. “Tutte le altre squadre possono fare lo stesso.” Secondo il pilota della Ferrari, è quindi probabile che le macchine rosse si ritroveranno dietro a Mercedes e red Bull all’inizio della stagione in Austria all’inizio di luglio. “Non credo che nulla cambierà per noi” , conclude.

