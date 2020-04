FCA annuncerà i risultati del primo trimestre 2020 il 5 maggio

Fiat Chrysler Automobiles ha annunciato oggi che i suoi risultati finanziari per il primo trimestre 2020 saranno pubblicati martedì 5 maggio 2020. Il gruppo FCA ha dichiarato che un webcast audio in diretta e una teleconferenza dei risultati del primo trimestre 2020 inizieranno alle 13:00 BST / 14:00 CEST / 8:00 EDT martedì 5 maggio. I dettagli per accedere a questa presentazione sono disponibili nella sezione Investitori del sito Web del Gruppo all’indirizzo www.fcagroup.com.

Per coloro che non sono in grado di partecipare alla sessione live, un replay rimarrà archiviato sul sito Web aziendale ( www.fcagroup.com ) per due settimane dopo la chiamata. Cresce ovviamente la curiosità di conoscere quelli che sono stati i risultati finanziari di FCA nel primo trimestre del 2020. Si tratta di un trimestre non facile visto quanto accaduto nel mese di marzo quando produzione e vendite si sono dovute completamente bloccare a causa della diffusione nel mondo dell’epidemia di coronavirus.

