Batteria al solfuro di litio: la batteria che promette fino a 2000 km di autonomia

Brighsun New Energy ha pubblicato una ricerca molto interessante durata ben otto anni in cui spiega che le batterie al litio di prossima generazione potranno garantire un’autonomia anche di 2000 km con una sola ricarica.

In particolare, il team di sviluppo di questa azienda ha effettuato alcune prove su una nuova batteria al solfuro di litio. Si tratta di un tipo di unità in grado di dare energia agli smartphone per più di una settimana oppure consentire a un’auto elettrica di percorrere all’incirca 2000 km con una singola ricarica.

Auto elettriche: Brighsun New Energy svela la sua nuova batteria al solfuro di litio

Se ciò non bastasse, questa batteria al solfuro di litio promette una densità energetica otto volte superiore alle batterie di oggi. Secondo quanto dichiarato da SGS, un’azienda leader nei servizi di analisi e certificazione, la batteria Li-S è capace di mantenere il 91% della sua capacità iniziale dopo 1700 cicli di ricarica a 2 °C, con carica-scarica completa in 30 minuti. Si tratta, quindi, di un decadimento della capacità per ogni ciclo inferiore allo 0,01%.

Anche eseguendo una ricarica a una temperatura di 5 °C, comunque la batteria al solfuro di litio manterrebbe il 74% della sua capacità iniziale dopo 1000 cicli, con un decadimento dello 0,0 26%. Brighsun New Energy afferma di aver brevettato una tecnologia della batteria Li-S che impedisce la creazione di polisolfuro sul catodo di zolfo e inoltre riesce ad evitare l’accumulo di litio sull’anodo, quindi un’unità del genere può essere tranquillamente utilizzata sulle auto elettriche.

Se ciò non bastasse, la società ha comunicato che la produzione delle prime unità di prova con densità di energia superiore a 1000 Wh/kg inizierà presto. Infine, Brighsun New Energy ha dichiarato che sta lavorando su un elettrolita allo stato solido perfettamente compatibile con la sua batteria Li-S.