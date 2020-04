Ferrari F42: il concept che immagina la versione moderna della F40

La Ferrari F40 è una vettura particolarmente unica ed è anche una delle migliori supercar prodotte fino ad ora da Maranello. L’interruzione della produzione della coupé con motore V8, avvenuta nel 1992, segnò la fine di un’era per il cavallino rampante.

Qualche anno dopo, Ferrari decise di sostituire l’auto con la F50, esattamente nel 1995, mentre nel 2002 arrivò sul mercato la Enzo. Detto ciò, l’artista del render Paul Breshke ha deciso di riportare in vita l’iconica Ferrari F40 sotto forma di un progetto digitale in chiave moderna.

Ferrari F42: ecco come sarebbe la versione in chiave moderna della F40

Il designer ha soprannominato il concept come Ferrari F42 e ha impiegato ben sette mesi per realizzarlo. Il progetto prende forte ispirazione non solo dall’iconica F40 ma anche da altri modelli di Maranello.

Il concept presenta un’elegante frontale dotato di sottili fari a LED, prese d’aria multiple, finiture in fibra di carbonio e un diffusore inferiore con inserti dello stesso colore della carrozzeria. Basta guardare il grosso alettone posteriore di questa F42 per notare subito i riferimenti alla supercar originale. Anche i cerchi sembrano essere una versione futuristica di quelli utilizzati sulla F40 originale.

Tuttavia, il concept virtuale prende ispirazione anche da alcune auto moderne della casa automobilistica modenese come ad esempio l’esclusiva one-off P80/C oppure la F8 Tributo, in particolare per quanto riguarda il cofano motore con presa d’aria e il muso a punta.

Il profilo laterale, invece, condivide alcune caratteristiche con LaFerrari e la Enzo. Breshke sostiene che il primo pensiero sulla Ferrari F42 è stato quello di creare una nuova versione della F40. Inizialmente, l’artista ha provato diverse idee ma ad un certo punto ha deciso di fare un passo indietro e cambiare completamente stile, andando verso un’altra direzione.