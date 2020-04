Scambio Vettel-Sainz: in Germania lo danno per probabile

Sasha Roos, commentatore di Sky Germany, vede uno scambio di squadra tra Carlos Sainz e Sebastian Vettel alla fine di questa stagione come molto probabile. Il tedesco considera poco attraente la nuova offerta che il suo connazionale ha ricevuto alla Scuderia e, pertanto, ritiene che un’opzione da prendere in considerazione sia l’approdo alla McLaren in uno scambio di sedile con Sainz. Roos descrive l’offerta della Ferrari a Sebastian Vettel come “immorale” e ritiene che sia stata messa sul tavolo per spingere il tedesco a non rimanere nella Scuderia. Questo, secondo Roos, consentirebbe a Sainz di fare il salto in Ferrari.

“Vettel ha appena ricevuto un’offerta immorale dalla Ferrari, in cui il suo stipendio è notevolmente ridotto e in cui probabilmente non ha più lo status di pilota numero 1. Forse gli hanno fatto un’offerta che sanno che non firmerà, quindi il suo Il posto sarebbe pronto per Carlos Sainz “, afferma Sascha Roos. Ross ricorda la buona relazione di Vettel con il capo del team McLaren Andreas Seidl. Inoltre, è chiaro che Sebastian non andrebbe a Woking per i soldi, ma per tornare ad avere lo status di numero uno.

“Sebastian e Andreas Seidl si conoscono molto bene dal loro periodo in BMW. Sebastian non andrà li per i soldi, è interessato a una buona macchina in una squadra che gli darebbe lo status che gli interessa”, aggiunge. Infine, Roos descrive come “positivo” che la McLaren e la Mercedes si ricongiungano alla prossima stagione. “Inoltre, la McLaren monterà i motori Mercedes, il che non è una brutta notizia. Potrebbe anche essere qualcosa di attraente per Vettel. È possibile che le condizioni che può avere alla McLaren siano migliori di quelle che ha alla Ferrari come secondo pilota”, Ross ha detto in conclusione.

