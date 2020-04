Roma: parcheggi con strisce blu gratis fino al 3 maggio

La sindaca Virginia Raggi ha condiviso su Facebook un video che ha lo scopo di informare i cittadini su alcune delle novità che riguardano il periodo che va fino al 3 maggio in attesa dell’inizio della Fase 2.

Quella più importante è sicuramente la sospensione del pagamento dei parcheggi con strisce blu, valida fino a domenica 3 maggio. Questa iniziativa è valida per tutti i posti auto presenti a Roma, dai parcheggi di scambio fino alle zone oggetto della tariffazione della sosta su strada.

Roma: le strisce blu gratis potrebbero essere prorogate fino al 2 giugno

Oltre a questo, la sindaca ha prorogato la disattivazione delle zone a traffico limitato sia di giorno che di notte presenti nel Centro Storico, nel Tridente e nel Trastevere. Resta sospeso il servizio notturno TPL mentre quella delle 21:00 è l’ultima corsa disponibile di bus, tram e metro.

Allo stesso tempo, l’ATAC continuerà ad effettuare la sanificazione di tutti i mezzi e le stazioni metropolitane. Per quanto riguarda la Fase 2, che inizierà il 4 maggio, alcune indiscrezioni parlano di una possibile proroga delle strisce blu gratis fino al 2 giugno o addirittura oltre.

Gli uffici del dipartimento Mobilità hanno avviato l’istruttoria con l’intento di posticipare lo stop al pagamento. In ogni caso, ogni decisione verrà presa passo dopo passo in modo da garantire un ripristino graduale.

Enrico Stefàno, presidente della commissione Mobilità, però, è contrario alle attuali misure che potrebbero essere estese fino alla fine di quest’anno. “Sappiamo che in molti prenderanno l’auto dal 4 maggio in poi e prorogare le esenzioni o l’apertura delle Ztl a tutto il 2020 non è la soluzione anzi, rischierebbe di aggravare la situazione del traffico a Roma“, ha detto Stefàno.