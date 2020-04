Leclerc parla Vettel: ‘Lo rispetterei se prendesse una strada diversa’

Charles Leclerc e Sebastian Vettel non sono sempre riusciti ad andare d’accordo nel 2020, ma le apparenze possono ingannare. Almeno, è quello che dicono tutti alla Ferrari e lo stesso fa Leclerc in conversazione con Sky Sports.” Naturalmente è stato difficile dopo la nostra collisione in Brasile, ma il rapporto con Seb è molto meglio di quanto la gente all’esterno pensi. Dall’inizio alla fine della stagione il nostro rapporto è stato molto buono e se qualcosa è accaduto in pista, ci siamo sempre chiariti dopo ”, ha affermato il pilota della Ferrari.

”Anche in Brasile dopo la gara è subito tornato il sereno tra noi e così dovrebbe essere. È anche quello che mi piace molto di Seb. Comunicare è molto semplice con lui e vorrei che rimanesse alla Ferrari ”, ha detto Leclerc sulla situazione contrattuale del suo compagno di squadra. ”Ma lo rispetterei anche se decidesse diversamente. ”

Secondo quanto riferito, a Sebastian è stato offerto un contratto di un anno dalla Ferrari e condizioni che lo hanno messo su un piano di parità economica con Charles Leclerc. Vettel avrebbe rifiutato quella prima offerta e la domanda è se vuole ancora rimanere a quelle condizioni. Tuttavia, non sembrano esserci molte altre opzioni per Vettel, mentre invece la Ferrari ha molte scelte per sostituirlo.

