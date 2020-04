Ralf Schumacher: “La Ferrari non vuole tagliare? Lasciatela andare”

Ralf Schumacher ritiene che se la Ferrari non è disposta a tagliare i costi e ad adeguarsi a un tetto a basso budget, dovrebbe abbandonare la Formula 1. L’ex pilota ritiene che tagliare i costi sia l’unico modo per superare insieme la crisi del coronavirus. La Ferrari è stata negli ultimi mesi contro la riduzione del limite di budget. Ralf Schumacher, che vede questa come l’unica soluzione alla crisi economica causata dal coronavirus, raccomanda alla Scuderia di abbandonare lo sport se non vogliono adattarsi alle nuove esigenze.

“La posizione della Ferrari è noiosa. Tutti abbiamo un futuro incerto, anche i grandi team. La Formula 1 è troppo costosa al momento e se la Ferrari non è disposta a tagliare i costi, dovrebbe andarsene ” , afferma Ralf Schumacher. Schumacher sostiene che il massimale di bilancio dovrebbe essere inferiore a 90 milioni di euro quando entrerà in vigore. Il tedesco ricorda che quando corse per la Jordan nella stagione 1997, la squadra aveva solo 36 milioni di euro da investire e assicura che nonostante questo è stata una stagione divertente.

” Il limite di budget dovrebbe essere ben al di sotto di 90 milioni di euro. Quando ho corso in in Jordan nel 1997, avevamo 36 milioni di euro da spendere, ha funzionato ed è stato divertente”, ricorda. Inoltre, pensa che una delle migliori alternative per Sebastian Vettel nel caso in cui non continuasse con la Ferrari nel 2021, sia quella di andare alla McLaren. “Devi chiederti onestamente, quali altre alternative hai, a parte la McLaren? A meno che non cambi il tuo posto con Lewis Hamilton, non vedo nessun altro modo o un’altra squadra per essere in grado di vincere le gare ” , ha detto Ralph Schumacher in conclusione.

Ti potrebbe interessare: Ralf Schumacher: Lewis Hamilton può battere il record di tutti i tempi della F1 di Michael Schumacher