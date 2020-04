Nasce la nuova app di Leasys CarCloud

In arrivo la nuova app Leasys CarCloud, il primo abbonamento all’auto in Italia, che aggiunge nuove funzionalità per una gestione a 360° del proprio contratto da smartphone e tablet.

Insieme all’app, si potrà contare sul nuovo servizio di Home Delivery (gratuito per la prima consegna) della vettura in abbonamento, in totale sicurezza, con la garanzia degli elevati standard delle procedure di igienizzazione di Leasys. I servizi disponibili spaziano dal monitoraggio dei chilometri percorsi e di quelli residui alla possibilità di cambiare auto o opzione di abbonamento.

La nuova app Leasys CarCloud, disponibile per Android e a breve per iOS, sarà affiancata dal servizio di Home Delivery, grazie al quale gli utenti potranno, senza alcun costo aggiuntivo per la prima consegna, scegliere tra due possibili modalità di ritiro: direttamente a domicilio o presso uno degli oltre 150 Leasys Mobility Store convenzionati in Italia. Il tutto in totale sicurezza, grazie agli elevati standard di pulizia dei veicoli e degli ambienti e alle rigorose procedure di igienizzazione adottate, che Leasys ha ulteriormente rafforzato, perfettamente in linea con le indicazioni dell’OMS e del Ministero della Salute.

