Brown: “La F1 può sopravvivere senza la Ferrari”

Zak Brown, CEO di McLaren, afferma che non vorrebbe vedere la Ferrari lasciare la Formula 1, anche se ritiene che la categoria potrebbe sopravvivere perfettamente senza di loro.

Brown riconosce che, nel caso in cui la Ferrari lasci la F1, ci sarebbero altre squadre che potrebbero colmare questa lacuna e, quindi, la categoria potrebbe sopravvivere senza gli italiani, tuttavia Zak non vorrebbe vedere partire la Scuderia. Perdere una squadra non è mai una cosa positiva e ancora di più nel caso della Ferrari.

” Non vorrei che la Ferrari lasciasse la F1. Mi dispiacerebbe che qualcuno dovesse abbandonare lo sport e questo è qualcosa che non vogliamo che accada”, afferma Brown, in videoconferenza con Motorsport.com. “Detto questo, penso che la Formula 1 possa sopravvivere anche con 18 auto in griglia e penso che ci siano altri produttori che possono colmare il divario se la Ferrari decide di partire “, afferma.

Brown prevede anche una possibile partenza di alcune squadre con un budget ridotto nel caso in cui alla fine venga concordato un tetto di budget elevato. La McLaren sottolinea l’importanza di concordare un limite che piace a molti, dato che la F1 non può avere solo 14 auto in griglia. “Penso che se il limite di budget viene mantenuto alto, è possibile vedere i progressi di alcuni team e quello di più di uno. La F1 non sopravviverebbe con una griglia limitata a 14 auto”, insiste.

Infine, ricorda che il numero minimo di auto per una griglia di Formula 1 è 16, e insiste che si pentirà di dover dire addio alla Ferrari, anche se sottolinea che possono sopravvivere senza di loro. “Penso che 16 macchine sulla griglia siano il limite. Se 18 macchine continuano ad andare alle gare, la Formula 1 può sopravvivere senza la Ferrari , ma preferirei che rimangano. Penso che la F1 sia molto meglio con la Ferrari che senza di loro”, ha concluso Brown.

