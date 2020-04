Dodge Challenger SRT Demon: ecco un esemplare nella colorazione Cappuccino

Los Angeles ha recentemente assistito alla rinascita di una Dodge Challenger SRT Demon che promette di far girare la testa, nonostante le tantissime auto veloci presenti in città. La caratteristica più particolare di questo esemplare è la colorazione della sua carrozzeria definita come Cappuccino che ha preso il posto dell’originale colore Tor Red.

La Challenger SRT Demon in questione ha ricevuto delle piccole modifiche ma nonostante ciò hanno un impatto importante sul suo design. La carrozzeria, in particolare, dispone di una verniciatura che si dissolve partendo da un bianco perla davanti a un marrone perlato verso il retro.

Dodge Challenger SRT Demon: un esemplare cambia faccia grazie a questa particolare colorazione

Gli occhi più attenti avranno notato le pinze freno che si abbinano alla particolare tonalità Cappuccino mentre il logo Demon presente sui parafanghi anteriori è di colore marrone. Sul posteriore di questa Dodge Challenger SRT Demon possiamo vedere anche un piccolo alettone. La trasformazione di questa muscle car da oltre 840 CV è stata gestita da RDBLA di Los Angeles.

La casa automobilistica americana ha portato in America soltanto 3300 esemplari della Demon: 3000 destinati agli Stati Uniti e 300 al Canada. Questo numero gli garantisce un certo livello di esclusività.

Per apprezzare più nel dettaglio questa Dodge Challenger SRT Demon Cappuccino, vi consigliamo di dare un’occhiata al video sottostante (a partire dal minuto 4:12).