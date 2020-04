Lewis Hamilton è avvertito: Leclerc correrà grossi rischi per soffiargli il titolo

Charles Leclerc ha avvertito Lewis Hamilton che correrà più rischi per vincere il titolo una volta che la Formula Uno sarà finalmente tornata in pista. In questo periodo di pausa della Formula 1 a causa dell’epidemia di coronavirus, Leclerc è stato impegnato a guidare a tutta velocità, correndo sul suo simulatore di casa per cinque ore al giorno e vincendo quattro importanti gare di eSport di fila.

Il pilota monegasco, 22 anni, ha dichiarato: “Spero che sarà ancora un campionato mondiale equo – anche se con meno gare – e se sarò io a vincere, sarò molto felice. Ma sono abbastanza sicuro che Mercedes e Lewis saranno ancora i favoriti. Ma rischierò di più in pista con strategie rischiose e sorpassi rischiosi e forse questo pagherà.”

Hamilton è attualmente a Bali, in Indonesia, e sta facendo tutto il possibile per mantenersi in forma prima dell’inizio della stagione 2020. Nel frattempo Leclerc è rintanato nel suo appartamento di Monaco con la sua compagna e il suo personal trainer.

Il 22enne si sta allenando cinque ore al giorno sul suo simulatore per assicurarsi di essere in forma una volta che la Formula 1 tornerà in pista. Vedremo dunque quando il campionato riprenderà se un calendario più corto favorirà realmente l’imprevedibilità premiando chi prende rischi.

Ti potrebbe interessare:Russell: “Nessun pilota di F1 respingerebbe Mercedes, nemmeno Verstappen o Leclerc”