Leclerc: “Sono molto contento di Vettel e sarei felice se rimanesse”

Charles Leclerc ha il suo futuro assicurato alla Ferrari fino al 2024, ma non sa chi lo accompagnerà nei prossimi anni nella Scuderia. Il monegasco ripete che la decisione spetta alla sua squadra e assicura di essere contento di Vettel come partner e che sarebbe felice se rinnovasse. Sebbene la decisione spetti alla Ferrari, Charles approva il rinnovo del tedesco, anche se sottolinea che in realtà si adatterà bene ad avere qualsiasi pilota come partner.

“Sono molto contento di Seb, nonostante alcuni problemi che potremmo aver avuto in pista come in Brasile, c’è sempre stato un buon rapporto, anche se dall’esterno non viene visto in questo modo, ma è sempre andato bene per noi”, commenta Leclerc a un gruppo di media in videoconferenza.

“Sarei felice con lui, ma rispetto la decisione che la Ferrari prenderà e il mio lavoro è adattarmi a chiunque sia con me, darei il benvenuto a chiunque e sarei altrettanto felice se Vettel rimanesse “, aggiunge. Ralf Schumacher ritiene che, date le circostanze della crisi del coronavirus, la Ferrari non possa offrire a Vettel nient’altro che un contratto di un anno con una forte riduzione dello stipendio e crede che dipenderà da lui pensare se vuole rimanere nella squadra o aprire un nuovo capitolo.

“Penso che una simile offerta sia possibile, soprattutto in questo momento. La domanda è se vuole combattere per la Coppa del Mondo o costruire qualcosa di nuovo. La McLaren è sulla buona strada, quindi sarebbe possibile, ma sono anche abbastanza lontani. Hanno un cambiamento di motore imminente, quindi è difficile. Se rimane in Ferrari per un anno, sarà in buone mani , ma dovrà sentirsi supportato dal team “, afferma Ralf Schumacher sul cielo tedesco.

