Camion a guida autonoma: UPS inizia a testare i mezzi a Londra

Anche nel segmento dei camion si sta sperimentando la guida autonoma. La conferma arriva dal famoso corriere UPS che ha deciso di avviare alcuni test presso il suo hub di Londra. Queste prove permetteranno all’azienda di valutare l’idoneità e la durata dei veicoli elettrici, dotati anche di self-drving, nello spostare semirimorchi e container.

Il test di UPS si svilupperà in due fasi. Quella iniziale prevede l’uso di veicoli con degli autisti nell’abitacolo. Questi ultimi si occuperanno di valutare le prestazioni e le funzionalità del mezzo. Entro la fine di quest’anno, invece, il famoso corriere internazionale passerà alla fase due, adottando interamente la guida autonoma.

UPS: il famoso corriere adotterà presto i primi camion a guida autonoma

Juan Perez, Chief Information and Engineering Officer di UPS, ha detto: “Questi test fanno parte di un importante sforzo di UPS per integrare i veicoli elettrici in tutto il nostro network globale. I trattori elettrici ci aiuteranno a ridurre i costi del carburante e a diminuire le emissioni. Siamo impazienti di testarli in modalità di guida autonoma. Questa è per noi una grande opportunità per valutare le tecnologie di nostra proprietà“.

A bordo dei veicoli elettrici con guida autonoma utilizzati nelle prove da UPS è presente una nuova tecnologia di sostituzione della batteria che praticamente azzera i tempi di ricarica e gli stop. In questo modo, i corrieri possono utilizzare giorno e notte i camion in quanto la batteria scarica viene sostituita in un batter d’occhio con una completamente carica. Infine, a bordo dei veicoli saranno presenti vari sistemi di sicurezza come telecamere e sensori che supporteranno l’autista durante gli spostamenti.