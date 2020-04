Jeep Grand Cherokee Overland debutta in Messico in edizione limitata

Jeep ha deciso di espandere la gamma della sua Jeep Grand Cherokee per il mercato messicano con l’aggiunta della versione Overland. Ciò significa che, oltre alle varianti Summit, SRT e Trackhawk disponibili già in Messico, i potenziali acquirenti avranno la possibilità di scegliere il SUV premium in una nuova serie limitata e con una sola configurazione disponibile.

Rispetto alle versioni viste fino ad ora, la Jeep Grand Cherokee Overland si distingue per alcune caratteristiche offerte di serie. Quella più importante è sicuramente la presenza del potente motore Hemi V8 da 5.7 litri che produce 365 CV di potenza e 528 nm di coppia massima. Questo ha preso il posto del Pentastar V6 da 3.6 litri.

Jeep Grand Cherokee Overland: ecco il nuovo allestimento del SUV premium

Jeep ha incluso anche il sistema 4×4 Quadra-Drive II come dotazione standard e le sospensioni pneumatiche Quadra-Lift di serie. Il modello destinato al mercato messicano propone un design esterno praticamente identico alle versioni presenti in altri mercati. Ad esempio, troviamo vari inserti cromati che impreziosiscono ulteriormente il lato estetico del SUV premium. Tuttavia, questa limited edition è disponibile soltanto nella colorazione Granite Crystal Metallic.

Per quanto riguarda gli interni, abbiamo dei sedili in pelle con funzione di riscaldamento e ventilazione, un cruscotto rivestito in pelle e dei pannelli delle portiere in pelle nappa Dark Sienna Brown. Presente anche l’esclusivo doppio tetto panoramico CommandView.

Sempre nell’abitacolo della Jeep Grand Cherokee Overland troviamo il sistema di infotainment Uconnect con display touch da 8.4 pollici e supporto Android Auto ed Apple CarPlay. Per offrire ai passeggeri la migliore esperienza audio, la casa automobilistica americana ha implementato un sistema audio Harman & Kardon composto da 19 altoparlanti e un subwoofer da 10”.

Per quanto riguarda i prezzi, si parte da 998.900 pesos (37.927 euro). L’arrivo della versione Overland fa calare il prezzo della Limited Luxury V8 4×4 Advance che attualmente è disponibile all’acquisto per 25.000 pesos (949 euro) in meno.