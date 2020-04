Jeep Grand Cherokee 2020 debutta in Australia in ben otto versioni

Jeep ha annunciato nelle scorse ore in Australia l’ultimo aggiornamento dell’attuale Jeep Grand Cherokee prima dell’arrivo della nuova generazione previsto entro la fine di quest’anno o nei primi mesi del 2021. Sono state lanciate ben otto varianti principali per il model year 2020: Night Eagle, Limited, S-Limited, Trailhawk, Overland, Summit, SRT e Trackhawk.

Alcune di queste versioni sono disponibili con motori diesel e benzina mentre altre vengono offerte solo in un’opzione. Anche il modello base Night Eagle dispone di serie di vari sistemi di sicurezza avanzati come la frenata di emergenza automatica, l’assistenza alla frenata avanzata e gli abbaglianti con attivazione automatica.

Jeep Grand Cherokee 2020: l’ultimo model year del SUV debutta nel mercato australiano

Tutte le Jeep Grand Cherokee 2020 sono dotate del sistema di infotainment Uconnect con display touch da 8.4 pollici compatibile con Android Auto ed Apple CarPlay. Non mancano telecamera posteriore, quadro strumenti parzialmente digitale da 7 pollici, climatizzatore bi-zona e sedili anteriori con regolazione elettrica.

Per quanto riguarda la versione Limited, questa aggiunge un sistema audio Alpine composto da 9 altoparlanti, sedili in pelle Capri, porte USB posteriori e cruise control adattivo. La Grand Cherokee S-Limited aggiunge degli esclusivi cerchi da 20″, un body kit sportivo con luci nere, un cofano motore SRT e delle sospensioni posteriori con livellamento del carico.

La gamma 2020 della Jeep Grand Cherokee è quella meglio proposta fino ad ora perché ci sono diverse motorizzazioni fra cui scegliere. Tra queste abbiamo il V6 benzina da 3.6 litri che produce 290 CV e 347 nm, il V6 turbodiesel da 3 litri che sviluppa 250 CV e 570 nm e il V8 da 5.7 litri che genera 352 CV e 520 nm.

Per coloro che cercano le massime prestazioni possono optare per le performanti Grand Cherokee SRT e Trackhawk. La prima è equipaggiata dal motore Hemi V8 da 6.4 litri che sviluppa 467 CV e 624 nm mentre la seconda dispone di un V8 sovralimentato da 6.2 litri che produce 717 CV e 868 nm.

Tutte le varianti della Jeep Grand Cherokee 2020 sono abbinate a un cambio automatico a 8 velocità e alla trazione integrale. Per quanto riguarda i prezzi, si parte da 59.950 dollari australiani (34.986 euro) per la Night Eagle fino ad arrivare a 134.590 dollari australiani (78.545 euro) per la Trackhawk.