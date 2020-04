Alfa Romeo Giulietta: un’ipotesi digitale che immagina la futura generazione elettrica

Alfa Romeo ha deciso purtroppo di terminare la produzione dell’Alfa Romeo Giulietta dopo diversi anni di onorato servizio. Tuttavia, la vettura sarà presto sostituita da nuovi veicoli nella gamma della casa automobilistica di Arese fra cui l’attesissimo SUV Tonale.

In attesa di ulteriori informazioni, il designer Stefano Moraschini ha deciso di immaginare in alcuni render come sarebbe la nuova generazione della Giulietta. In particolare, il progetto ci mostra una vettura di segmento C che si avvicina molto al design di un crossover e si posizionerebbe nella line-up del Biscione un gradino sotto il Tonale.

Alfa Romeo Giulietta: il designer Stefano Moraschini immagina la versione elettrica

Secondo quanto affermato da Moraschini, l’erede dell’Alfa Romeo Giulietta arriverebbe come un veicolo completamente elettrico, magari sfruttando una delle piattaforme proposte da PSA in vista della fusione con FCA.

La parte frontale di questo progetto si ispira alla GT degli anni ‘60 disegnata da Giorgetto Giugiaro. In particolare, abbiamo dei gruppi ottici di forma circolare con delle luci Full LED mentre poco sotto troviamo delle piccole prese d’aria.

Non manca l’iconica griglia triangolare di Alfa Romeo con il logo posizionato al centro, verso la parte superiore. Infine, il cofano motore presenta delle nervature che attribuiscono alla futuristica Giulietta un design più sportivo, oltre a una sorta di splitter che si abbina alle finiture cromate della griglia e dei cerchi.

Passando al posteriore, possiamo vedere dei fanali composti da tre luci che si uniscono in una sola striscia a LED continua con il logo Alfa Romeo disposto al centro. Pure in questo caso troviamo due piccole prese d’aria ai lati.

Per scoprire maggiori informazioni sul design di questa ipotetica Alfa Romeo Giulietta di nuova generazione, vi basta dare un’occhiata alle immagini allegate all’articolo.