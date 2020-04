Pirelli propone il cambio gomme e la manutenzione auto direttamente a casa

Vista l’emergenza coronavirus, Pirelli ha deciso di lanciare una serie di iniziative che permettono di rispondere al meglio alle esigenze degli automobilisti che vogliono far controllare la propria auto e/o sostituire gli pneumatici in piena sicurezza.

In particolare, il cliente può utilizzare i siti Web dei rivenditori Pirelli per prenotare un servizio scegliendo il giorno, l’ora e la tipologia di intervento di manutenzione in modo da limitare al minimo gli spostamenti.

Pirelli: il produttore di pneumatici annuncia varie iniziative per supportare gli automobilisti

Se ciò non bastasse, è possibile scegliere le gomme preferite da montare, programmare la sostituzione, effettuare controlli al motore, sostituire la batteria se è necessario e tanto altro ancora comodamente da casa.

Sfruttando le prenotazioni online tramite le reti Driver presenti in Italia e in Europa, Pirelli permette di ridurre al minimo le code e le attese dal gommista in modo da anticipare quelli che sono i periodi dove c’è un maggior afflusso di gente. Inoltre, alcuni rivenditori stanno offrendo un servizio di ritiro e riconsegna del veicolo direttamente a domicilio per rispondere alle necessità di specifiche categorie di clienti.

Attivo presso alcuni rivenditori di Pirelli il servizio Driver On the Go il quale consente di effettuare il cambio gomme a domicilio senza che il cliente debba recarsi presso il gommista. Infine, sono attivi i servizi dedicati di valet con autista che rispettano pienamente le normative attualmente in vigore.

Mattia Bussacchini, Senior Vice President Commercial Operations di Pirelli, ha detto: “La pandemia che ha colpito tutti i settori economici ha cambiato il modo di relazionarsi di rivenditori e consumatori. Per questo motivo supportiamo le nostre reti Driver nell’offrire nuovi servizi digitali e per avvicinare i nostri rivenditori alle esigenze dei clienti finali, con nuovi approcci e nuove soluzioni d’eccellenza, che permettono all’automobilista di effettuare la manutenzione della propria auto in sicurezza e in maniera confortevole“.