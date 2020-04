La produzione automobilistica globale potrebbe diminuire di quasi 20 milioni nel 2020

Si prevede che la produzione globale di veicoli scenderà di oltre il 20% a circa 71 milioni nel 2020 a causa della pandemia di Covid-19 e della conseguente recessione, ha detto lunedì un importante esperto del settore automobilistico. Quel forte declino, molto più grande di quanto previsto all’inizio di quest’anno, probabilmente costerà ai produttori di automobili globali 19 milioni di unità nella produzione persa nel 2020, secondo LMC Automotive, che ha avvertito che tali proiezioni potrebbero scivolare ulteriormente, a seconda della rapidità con cui le principali regioni si riprenderanno.

La produzione globale di auto crollerà di oltre il 20% nel 2020

In Nord America, dove la maggior parte della produzione di veicoli rimane chiusa per tutto aprile, le case automobilistiche sono state costrette a ritardare le presentazioni o le rampe pianificate di numerosi nuovi veicoli, tra cui la Tesla Model Y, la Ford Mustang Mach E e le versioni ridisegnate delle Jeep Grand Cherokee e Grand Wagoneer di Fiat Chrysler e di General Motors, ha detto LMC. L’analista ha affermato che prevede che le vendite di veicoli raggiungeranno il fondo ad aprile in Nord America ed Europa, con una ripresa post-pandemia “che difficilmente sarà rapida” nei prossimi mesi.

La Cina, che è stata tra i primi paesi colpiti dal nuovo coronavirus, ha già riavviato la maggior parte dei suoi stabilimenti automobilistici e si aspetta ora un calo delle vendite di appena il 12% quest’anno, ha detto LMC. Le aspettative per una rapida ripresa economica sono crollate mentre il virus ha spazzato gran parte del globo, facendo precipitare tutte le principali regioni in recessione, secondo il ricercatore IHS Markit. Mentre la società prevede di vedere l’inizio di una ripresa entro la fine dell’anno, le proiezioni attuali “saranno probabilmente riviste al ribasso” man mano che la pandemia si esaurirà. Dunque ci vorrà tempo prima che la produzione globale di auto possa riprendersi.

