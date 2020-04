Jeep Cherokee Upland ora disponibile anche per la gamma 2020

Jeep ha deciso di offrire anche quest’anno l’edizione speciale Upland della Jeep Cherokee che è tornata per il model year 2020 grazie alla popolarità riscontrata negli scorsi anni.

Purtroppo Mopar Insiders ha rivelato tramite una guida agli ordini che il pacchetto non sarà disponibile per il MY 2021. La Jeep Cherokee Upland è dedicata a tutti coloro che amano l’aspetto aggressivo della versione Trailhawk ma che sono alla ricerca di un’opzione più economica.

Jeep Cherokee Upland: la casa americana propone anche quest’anno lo speciale pacchetto

Sotto il cofano del veicolo troviamo il pluripremiato motore Pentastar V6 da 3.2 litri capace di sviluppare una potenza di 274 CV e 324 nm di coppia massima. A questo è stato abbinato il sistema Start/Stop, un cambio automatico a 9 velocità, delle sospensioni orientate all’off-road e il sistema Active Drive I 4×4.

Esternamente, la Cherokee Upland propone un frontale Trailhawk con ganci traino in nero opaco, una fascia posteriore Trailhawk con ganci traino sempre in nero opaco, dei cerchi da 17″ verniciati in nero con pneumatici All-Season, una ruota di scorta a grandezza standard, delle barre sul tetto in nero lucido, degli specchietti retrovisori esterni dello stesso colore della carrozzeria e vari inserti in color nero. Presenti anche i badge Jeep 4×4, Cherokee e Upland.

Passando agli interni, il SUV vanta delle finiture in argento presenti su volante, pomello del cambio e cornici delle prese d’aria dell’aria condizionata, un volante avvolto in pelle, degli inserti in tessuto nero Pixel Play e dei dettagli in Viper Blue presenti su sedili, bracciolo centrale e console.

A livello di optional, la casa automobilistica americana propone quattro pacchetti da abbinare alla Jeep Cherokee Upland: Cold Weather, Advanced Safety, Trailer Tow e Sirius Satellite Radio. Infine, il SUV può essere scelto in sette colorazioni esterne tra cui Diamond Black, Sting-Gray, Blue Shade, Velvet Red, Olive Green, Light Brownstone e Bright White.