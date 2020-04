Ram 1500 Rebel EcoDiesel è il punto di riferimento nella sua categoria | Video

La versione EcoDiesel del Ram 1500 2020 propone la massima coppia disponibile, nonché la migliore capacità di traino presente nel segmento dei pick-up diesel da mezza tonnellata. Sotto il cofano del veicolo troviamo un motore V6 da 3 litri capace di sviluppare una potenza di 263 CV e 651 nm, dandogli un’enorme capacità di traino pari a 5697 kg.

Il famoso canale YouTube The Straight Pipes ha avuto la possibilità di mettere alla prova un Ram 1500 Rebel EcoDiesel, il che significa che dispone di altre caratteristiche interessanti come le sospensioni da 2,5 cm, gli ammortizzatori Bilstein, il differenziale con bloccaggio elettronico e altri cambiamenti a livello di design che mirano a renderlo più aggressivo e pronto per l’off-road.

Ram 1500 2020: la versione con motore EcoDiesel stupisce tutti grazie alle sue caratteristiche

Il Ram 1500 ha già dimostrato di essere una scelta eccellente nelle sue varianti a benzina, quindi l’aggiunta di un’opzione con un motore diesel più moderno dovrebbe renderlo ancor più allettante. Infatti, l’EcoDiesel V6 viene elogiato per la sua silenziosità e il suo ottimo rapporto con il cambio automatico a 8 rapporti, oltre alla coppia che si fa sentire.

L’abitacolo del Ram 1500 resta fra i più belli presenti in questo segmento con materiali eleganti e di buona qualità, una serie di soluzioni dove riporre oggetti e un sistema di infotainment caratterizzato da un enorme display disposto verticalmente.

Nel mercato statunitense, l’opzione diesel V6 da 3 litri è disponibile aggiungendo 4995 dollari (4.598 euro) rispetto al motore benzina standard da 3.6 litri che viene offerto di serie su tutte le varianti del pick-up.