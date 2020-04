Jeep Wrangler: un particolare esemplare che richiama gli anni ’90

Un uomo di Los Angeles ha deciso di sfruttare il Marketplace di Facebook per mettere in vendita la sua speciale Jeep Wrangler 2018 altamente personalizzata. Il fuoristrada è disponibile all’acquisto ad un prezzo di 42.500 dollari (39.120 euro) ma l’annuncio specifica che sono stati investiti oltre 100.000 dollari (92.047 euro) per dare a questa Wrangler un aspetto da anni ’90.

Dalla sua particolare combinazione di colori, sembra che questo 4×4 sia stato realizzato per Barbie. Dando un’occhiata alle foto, possiamo vedere che questa Jeep Wrangler ha tutto nuovo, dei cerchi personalizzati Forgiato in oro agli interni completamente in pelle, divisi in otto diversi colori.

Jeep Wrangler: un esemplare con oltre 100.000 dollari di personalizzazioni è in vendita

Altre caratteristiche particolari includono un kit completo di sospensioni, un tetto rigido personalizzato verniciato, dei parafanghi custom e molto altro ancora. Internamente, il fuoristrada dispone di una combinazione di colori che richiama gli anni ‘90. A livello di prestazioni, questa Jeep Wrangler 2018 è equipaggiata dal motore Pentastar V6 da 3.6 litri abbinato a un cambio automatico e al sistema di trazione integrale.

Anche se dispone delle giuste caratteristiche, nessuno porterebbe una Jeep simile fuoristrada, soprattutto per i particolari cerchi in oro che si danneggerebbero rapidamente a causa delle loro dimensioni.

Prendendo in considerazione il prezzo di vendita, questo esemplare non ha molto senso in quanto con la stessa somma è possibile acquistare un nuovo Gladiator. Inoltre, i 100.000 dollari spesi non sembrano essere molto giustificati da ciò che propone il veicolo.