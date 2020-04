Sebastian Vettel rinnoverà con il team Ferrari

Sebastian Vettel ha recentemente fatto capire che estenderà il suo legame con la Ferrari, tuttavia, i dettagli del contratto non sono ancora stati finalizzati. Il tempo per firmare l’accordo non è chiaro, ma ha assicurato che sarà prima della prima gara prevista per i mesi di giugno o luglio (nella migliore delle ipotesi). D’altra parte, ha chiarito che sta negoziando una riduzione del suo stipendio mentre il coronavirus continua a perseguitare il mondo, ma il pilota non vuole che vi siano informazioni in merito.

Sebastian Vettel ha recentemente fatto capire che estenderà il suo legame con la Ferrari

Il 32enne pilota tedesco Sebastian Vettel faceva parte del team junior della Red Bull, ma ha finalmente debuttato nel 2007 con il team BMW Sauber. Nella stagione 2008 ha ottenuto la sua prima vittoria, quando ha comandato il podio al Gran Premio d’Italia.

A quel tempo faceva parte del team Toro Rosso. È quattro volte campione di Formula 1, con la Red Bull ha vinto le stagioni 2010, 2011, 2012 e 2013. Oltre a avere tre secondi posti, nel 2009, 2017 e 2018, con la Ferrari.

Vettel è il quarto pilota ad aver vinto più Gran Premi di Formula 1 della storia, superato da Juan Manuel Fangio con 5, Lewis Hamilton con 6 e Michael Schumacher con 7, alla pari con Alain Prost. Secondo recenti indiscrezioni il rinnovo di Vettel con la Ferrari oltre a prevedere una corposa riduzione del suo stipendio rispetto al precedente contratto riguarderà solo il 2021.

Ti potrebbe interessare: Ferrari e Red Bull rimarranno sole in Formula 1 se non accetteranno una riduzione del budget